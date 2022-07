Zaniolo, altro giallo: ecco perchè ha saltato l’allenamento di ieri. E oggi col Sunderland vuole esserci

AS ROMA NEWS – Altro caso Zaniolo a infiammare la giornata di ieri. Il giocatore, aveva scritto Repubblica.it (LEGGI L’ARTICOLO), non era sceso in campo nell’allenamento del mattino, quello prima della partenza per il Portogallo, per forzare la mano con la Roma e aprirsi la strada verso la Juve.

Una ricostruzione che sembra essere parziale, almeno stando a quanto raccontano gli altri quotidiani in edicola questa mattina. Zaniolo, riferiscono sia Il Tempo (E. Zotti) che la Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli), ieri ha preferito non allenarsi con il gruppo per colpa di un fastidio muscolare che aveva accusato nel corso dei precedenti allenamenti.

Chi lo conosce infatti parla di “infortunio da stress”, causato anche dalle voci di mercato che continuano ad aleggiare intorno al 22. Rumors che a quanto pare non fanno bene né mentalmente né fisicamente a Nicolò. L’attaccante ha quindi preferito evitare di peggiorare la situazione proprio alla vigilia della partenza per il Portogallo.

Zaniolo sa che il suo futuro è in bilico, con la Roma disposta a venderlo ma solo davanti a un’offerta molto importante. Proposta che la Juventus non ha ancora avanzato. E chissà se mai avanzerà. Il giocatore quindi non ha intenzione di forzare la mano, come scritto invece ieri dal portale on line de La Repubblica, e di andare allo scontro con la Roma.

Anzi, nella testa del giocatore c’è addirittura la voglia di scendere in campo oggi contro il Sunderland (ore 12 italiane, diretta tv su DAZN), nella prima amichevole che la squadra di Mourinho giocherà in Portogallo. Zaniolo spera di farcela. Vederlo giocare sarebbe una sorpresa e la sua presenza potrebbe mettere a tacere, almeno per un po’, le voci di mercato.

Fonti: Il Tempo / Gazzetta dello Sport