“ON AIR!” – CIARDI: “Dybala complicato, ma non impossibile”, PALIZZI: “Mou scontento, ma gli allenatori top mirano sempre al massimo”, MORONI: “Se la Roma perde Zaniolo e non prende l’argentino rischia grosso”

Ugo Trani (Centro Suono Sport): “La Roma non avrà né Dybala né Zaniolo nella prossima stagione? E’ una delle possibilità che vedo reali. Nicolò ha detto a Mourinho che era stanco e il tecnico non lo ha fatto allenare. Fine. Che oggi andava in panchina lo sapevano un po’ tutti, che non abbia problemi lo sappiamo sempre tutti perché non era vera neanche la storia della lombalgia. Non è vero niente, e in questo periodo è tutto buono. Quello che non mi convince è questa trattativa che non c’è. La Roma non ha capito che più passa il tempo e meno soldi gli danno per Zaniolo. Io se fossi la Roma farei un comunicato togliendo Zaniolo dal mercato perché ci stiamo infilando in un percorso che non porta da nessuna parte. La Roma lo deve tenere perché è un calciatore di valore, importante. Dybala? La Roma ha chiesto Pasalic all’Atalanta non per sostituire Frattesi ma per sostituire Dybala. L’Atalanta per Pasalic chiede 18 milioni…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Le parole di Mourinho? Lui da sempre si comporta così, se dobbiamo spostarci l’umore su questo, sinceramente la cosa mi annoia… Giusto commentarle, ma non mi sposta l’umore. La sua speranza è la mia, che ci sia quel salto di qualità. Per ora il vero titolare che hai preso è Matic, perchè non so quanto Celik relegherà in panchina Karsdorp. La Roma può fare il salto di qualità, con quel rischio d’impresa di cui parliamo: Dybala è tornato d’attualità, tutti i quotidiani ne parlano. E’ una situazione complicata, ma non mi sento di dire che è impossibile. Oltre a essere una soluzione non impossibile, Dybala ora è anche un’opportunità per la Roma…”

Jacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): “Se mi chiedete se secondo me Mourinho è soddisfatto del mercato della Roma, la mia risposta è no. Ma non perchè pensa di avere a disposizione una rosa di scappati di casa, o che i giocatori presi siano considerati da lui delle pippe. Ma se sei Mourinho, Klopp, Simeone o Guardiola, pretendi certe cose e puoi permetterti di forzare la mano. Mou ha sempre quella voglia di alzare l’asticella, sapendo che la Roma è ancora incompleta. Gli allenatori top mirano sempre all’obiettivo massimo. Questa che si sta profilando è una grande occasione per tutti i club, di sfruttare la debacle dell’Atalanta, di infilarsi nelle difficoltà del Napoli… La Roma ha una rosa già compatta che si è impreziosita di due o tre giocatori voluti dal tecnico, e deve sfruttare questa grande occasione…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Oggi contro il Sunderland mi aspetto più spazio a chi ha già fatto la settimana di allenamenti a Trigoria, i nazionali hanno fatto un solo allenamento… Dybala? Ora il Napoli avrà dei soldi, così come l’Inter da Skriniar e la Juve da De Ligt…questo è il momento, bisogna approfittare ora dello stallo che c’è…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Non credo che dalla partita di oggi faccia molto testo, non ci sarà da fidarsi sull’assetto tattico… Zaniolo ce lo raccontano “storto”. La Roma non gli vuole rinnovare il contratto e lo vuole vendere. Ma quello che scrive la sorella fa capire che anche lui se ne vuole andare. Ora il problema non è più è se Zaniolo parte o resta, ci siamo messi tutti l’anima in pace, ma i tempi della sua cessione. Più si aspetta e più c’è il rischio che Dybala possa sfuggirti, direzione Inter o Napoli… Sarebbe veramente un peccato non vederlo alla Roma…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Abbiamo sempre pensato che se la Roma avesse perso Zaniolo, si sarebbe consolata con Dybala. Però a questo punto non sei il solo, perchè oltre all’Inter, anche il Napoli si può fare avanti ora che ha ceduto Koulibaly al Chelsea. La Roma mi sembra veramente ferma… L’unica cosa certa è che Mourinho sia scontento, su questo non ci sono dubbi, e che la piazza sia perplessa…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Se la Roma dovesse perdere Zaniolo e non prendere Dybala, rischierebbe davvero di far incavolare Mourinho, che poi magari se ne va…Il quadro sarebbe drammatico….”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Guido D’Ubaldo, che è il presidente dell’ordine dei giornalisti del Lazio, ha scritto: “Il rifiuto di Zaniolo“… Se è così, che non si impegna perchè non ha un contratto adeguato, allora avrà una carriera breve… Se non è così, allora perchè fanno questi titoli? Se oggi gioca, allora devo pensare che c’è un disegno per screditarlo…”

Enrico Camelio (Radio Radio): “Zaniolo ha veramente qualche dolorino, ma oggi forse scenderà in campo. La Roma però lo vuole vendere, questo è ufficiale. Lui è normale che sia scontento, vede Diawara che è fuori rosa e che guadagna due milioni e mezzo… Zaniolo, ve lo posso garantire, è uno che dà il massimo negli allenamenti. Però in questi giorni ha un dolorino, anche se mi dicono che oggi giocherà… Se c’è un disegno per screditarlo? Un giorno qualcosa diremo… Dybala? Ci sono delle possibilità per la Roma, le parti ora si riparlano. Non è vero che i Friedkin non vogliono pagare le commissioni, posso garantirvi che Mou sta parlando con Dybala…il fatto che lui possa venire alla Roma è più di una possibilità. Subito dietro l’Inter c’è la Roma…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Zaniolo non ha sempre comportamenti inattaccabili, ma l’intervista rilasciata a Sportweek mi sembra sia stata usata in modo strumentale, non mi pare abbia detto chissà cosa… Dybala? Il discorso è semplice: lui vuole l’Inter, ma c’è un limite temporale oltre al quale non si può andare. Se dovesse decidere di non aspettare l’Inter, la Roma diventerebbe un’opzione concreta. Ma lui dovrebbe accettare di guadagnare di meno e non giocare la Champions…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Non ho capito bene se ci sia la volontà di separarsi da entrambe le parti, quanto Zaniolo voglia andare via e quanto la Roma abbia voglia di cederlo. In questa situazione mi sembrerebbe più logico che la Roma prenda un grande attaccante, se un giocatore è indesiderato, ti metti nelle condizioni di avere le spalle coperte. Non so come si stanno muovendo, non puoi cedere Zaniolo senza avere un piano B, sarebbe veramente pesante…Non mi sembra però che ci siano squadre pronte a prendere Zaniolo…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Mi sembra che su Zaniolo si stia esagerando un po’. Lui è fatto così. Non penso che ci sia una cospirazione, che venga messo apposta in cattiva luce. Il problema è sapere se giocherà o no nella Roma il prossimo anno, il resto è fuffa. Lui ha sempre fatto parlare di sé, ma dal punto di vista tecnico è un giocatore importante, che non sta rendendo per via degli infortuni. Bisogna capire se potrà tornare a essere Zaniolo, e qualcuno pensa di sì, altrimenti non lo starebbe trattando. Poi a me del gossip mi interessa il giusto… Dybala? Ma voi davvero pensate che non trovi una squadra? Lui aspetta l’Inter, pare che si stiano liberando di Sanchez e Dzeko, ci siamo quasi ragazzi… Ma altrimenti ci sono la Roma, il Milan, il Napoli..non è che resta senza squadra…”

