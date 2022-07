ROMA-SUNDERLAND: 2-0 (75′ Felix, 80′ Zaniolo). Buona la prima in terra portoghese per i giallorossi

AS ROMA NEWS – Prima amichevole stagionale in terra lusitana per la Roma, che oggi in Portogallo affronta gli inglesi del Sunderland, formazione che milita nella Championship inglese.

Mourinho ritrova i nazionali oltre al nuovo acquisto Celik, ma i giocatori si sono appena messi a disposizione del tecnico e troveranno poco spazio in campo oggi. Per l’allenatore questo test servirà più che altro a far ritrovare ritmo nelle gambe dei giocatori.

Vi lasciamo al racconto della gara con il consueto live del match, che si giocherà allo Estadio Municipal de Albufeira, località situata nel cuore dell’Algarve.

LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

93′ – Finisce qui la prima amichevole portoghese della Roma: battuto il Sunderland nella ripresa grazie ai gol di Felix e Zaniolo, entrambi subentrati nel secondo tempo. Successo ampiamente meritato, gli inglesi non hanno mai creato problemi dalle parti di Svilar, se non in occasione di un clamoroso errore di Veretout. Mou può essere soddisfatto.

90′ – Tre minuti di recupero.

85′ – CAMBIO ROMA: dentro Faticanti, fuori Kumbulla.

80′ – RADDOPPIO DELLA ROMA! Bel duetto tra Zaniolo e Felix, concluso da Nicolò con un sinistro che batte il portiere del Sunderland!

77′ – CAMBIO ROMA: dentro Mancini, fuori Zalewski.

75′ – GOL DELLA ROMA! Darboe sfonda centralmente poi affida il pallone a Felix che calcia potente e rasoterra facendo passare la palla sotto le gambe del portiere avversario!

72′ – PALO ROMA! Zaniolo colpisce un legno clamoroso dopo aver scaricato un sinistro al fulmicotone che si stampa sulla parte interna del palo!

71′ – OCCASIONE ROMA! Zaniolo pesca benissimo Felix che in area colpisce col piattone, mandando fuori!

66′ – Cooling break per le due squadre.

64′ – Altro giallo per il Sunderland, stavolta a Matete che stende Bove lanciato verso la porta!

63′ – CAMBIO ROMA: dentro Celik al posto di Karsdorp e Darboe al posto di Veretout.

62′ – Ammonito Winchetser che trattiene platealmente Zaniolo dopo che il 22 se ne era andato via di potenza.

57′ – OCCASIONE ROMA! Volpato pesca bene Felix che in area di fa parare la conclusione a botta sicura.

50′ – OCCASIONISSIMA SUNDERLAND: grave errore di Veretout che permette a Dajaku di trovarsi solo davanti a Svilar, ma il belga ipnotizza l’attaccante avversario e salva la porta!

48′ – OCCASIONE ROMA! Zalewski calcia benissimo incrociando col mancino, palla leggermente deviata dal portiere a salvare la porta!

46′ – Si riparte. Nella Roma dentro Bove, Volpato, Tripi, Felix e soprattutto Zaniolo. Fuori Smalling, Matic, El Shaarawy, Shomurodov e Perez.

PRIMO TEMPO

45′ – Finisce qui il primo tempo: zero a zero tra Roma e Sunderland. Più pericolosi i giallorossi, che hanno sfiorato il gol con Smalling. Inglesi invece mai temibili dalle parti di un attento Svilar.

44′ – CAMBIO SUNDERLAND: esce O’Nein, dentro Neil.

44′ – CAMBIO ROMA: Ibanez è costretto a uscire per la botta al volto, al suo posto dentro Calafiori.

41′ – Ancora nervi tesi in campo per una sbracciata di O’Nein su Ibanez. Anche Mou in campo a lamentarsi dell’eccessivo agonismo degli inglesi.

35′ – Ammonito O’Nien per un brutto fallo su El Shaarawy. Gli inglesi giocano duro.

33′ – PALO ROMA! Punizione di Veretout che pesca Smalling sul secondo palo, piattone dell’inglese che centra in pieno il legno alla sinistra di Patterson!

27′ – Scintille tra Kumbulla e Clarke per un intervento in ritardo dell’inglese.

22′ – Cooling break per le due squadre.

14′ – OCCASIONE ROMA! Angolo di Veretout che trova Shomurodov sul secondo palo, il colpo di testa dell’uzbeko però non inquadra la porta.

12′ – Ancora Roma, che sta salendo di intensità: bel lancio per Shomurodov che entra in area e cerca l’assist per l’accorrente El Shaarawy, ma la difesa del Sunderland chiude provvidenzialmente.

9′ – OCCASIONE ROMA: lancio dalle retrovie per il taglio di Shomurodov, il portiere del Sunderland in uscita bassa anticipa di un soffio l’attaccante giallorosso.

5′ – Partito meglio il Sunderland, la Roma appare ancora molto imballata. Ritmi per il momento lenti, i giallorossi si affidando ai lanci lunghi.

0′ – Fischio dell’arbitro, si comincia!

ROMA-SUNDERLAND, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-3): Svilar; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Matic, Veretout, Zalewski; Perez, Shomurodov, El Shaarawy

A disp.: Boer, Celik, Mancini, Bove, Darboe, Calafiori, Felix, Tripi, Faticanti, Ivkovic, Zaniolo, Volpato.

All. José Mourinho.

SUNDERLAND – Patterson; Gooch, Winchester, Bath, Cirkin, Matete, O’Nien, Diamond, Embleton, Clarke, Dajaku.

A disp.: Carney, Richardson, Hume, Kelly, Johnson, Ballad, Evans, Roberts, Neil, Pritchard, Spellman, Taylor, Sohna.

All. Alex Neil

Giallorossi.net – Andrea Fiorini