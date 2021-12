Friedkin al bivio: investimenti pesanti già da gennaio o rimandare tutto a giugno?

AS ROMA NEWS – La faccia dei Friedkin durante Roma-Inter era tutta un programma, delusi dal rendimento di una squadra apparsa incapace di confrontarsi ad armi pari con le big del campionato.

I texani sapevano che ci sarebbe voluto tempo per riportare in alto il club, ma l’arrivo di Mourinho sulla panchina giallorossa e gli 80 milioni investiti sul mercato in estate avrebbero dovuto quantomeno migliorare il rendimento di una squadra che invece fa ancora tanta fatica.

Gennaio ormai è alle porte, e ora per i Friedkin è arrivato un bivio: investire subito per provare ad anticipare quello che andrà fatto nella sessione estiva o, visti i tanti punti di distacco che già ci sono dal quarto posto, rimandare gli investimenti a fine stagione?

Al momento i nomi per il mercato invernale sono sempre i soliti: Aarons o Henrichs per la fascia destra, Grillitsch, Tolisso e Roca per il centrocampo. Profili di calciatori che non sembrano accendere l’entusiasmo dei tifosi, e che rappresentano in alcuni casi più dei semplici rattoppi che degli investimenti per costruire da subito una Roma vincente.

Fonti: Corriere della Sera / Il Messaggero / Corriere dello Sport