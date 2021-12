Mou, stadio, mercato, finanze e Totti: cinque domande per i Friedkin

NOTIZIE AS ROMA – Dopo le dieci domande del Corriere della Sera a Josè Mourinho, arrivano oggi le cinque domande che il Corriere dello Sport (R. Maida) pone indirettamente a Dan e Ryan Friedkin, proprietari del club che non hanno ancora mai fatto sentire la loro voce ai tifosi.

I due hanno mantenuto molte promesse, trattenendo i calciatori migliori e investendo oltre 120 milioni sul mercato. I risultati sportivi però non sono stati soddisfacenti: il loro primo campionato si è chiuso al settimo posto, con ricadute negative sul bilancio, e anche questa stagione si muove su binari molto deludenti.

Per questo il giornale ha deciso di rivolgere ai Friedkin cinque domande, nella speranza di stimolare un dibattito costruttivo e di interpreta le richieste della gente.

Mourinho. Il primo tema riguarda l’allenatore, che ha riportato entusiasmo e la gente allo stadio, ma che sul campo ha già perso 8 partite, compreso l’umiliante 1-6 di Bodo, e in campionato ha raccolto 8 punti in meno di Fonseca, il predecessore. La domanda è: i Friedkin sono disposti a sostenerlo in tutto, a prescindere dai risultati del primo anno?

Il mercato. Con una rosa che ha perso valore e senza cessioni remunerative nell’immediato, quanti e quali giocatori potranno arrivare?

Le finanze. Se la Roma, come sembra, resterà fuori dalla Champions League per il quarto anno di fila, come pensano i Friedkin di raggiungere l’equilibrio finanziario?

Lo stadio. A breve è previsto il primo incontro con il nuovo sindaco Gualtieri, ma serviranno comunque degli anni, dopo l’azzeramento del progetto Tor di Valle. La riuscita dell’operazione è dirimente nelle loro strategie?

Totti. . In passato i Friedkin sono sembrati poco sensibili al richiamo delle bandiere: non solo Totti ma anche De Rossi. È cambiato qualcosa negli ultimi mesi?

