Friedkin ammaliati da Conte, ma prima serve un ds: la Roma incassa il “no” di Modesto

AS ROMA NEWS – Daniele De Rossi sarà un semplice traghettatore, e avrà il compito di provare a portare la Roma in Champions nei prossimi 5 mesi per poi lasciare la panchina a un nuovo allenatore.

E’ quello che scrive il portale del Corriere della Sera (M. Colombo), rivelando come i Friedkin siano ammaliati dalla figura di Antonio Conte, il candidato numero uno alla panchina giallorossa del prossimo campionato. Il problema però è riuscire prima a individuare il prossimo direttore sportivo a cui affidare il compito di individuare e convincere il nuovo allenatore.

Il casting per il ds sta proseguendo in queste ore, con la Roma che ha incassato il primo no da Francois Modesto, attualmente sotto contratto con il Monza. Era l’uomo individuato da Lina Souloukou con cui aveva già lavorato all’Olympiacos. Mitchell e Vivell sono ora i candidati più accreditati a quella poltrona.

Del valzer delle panchine di fine campionato faranno parte anche Napoli e Milan: la prima sembra orientata a puntare su Vincenzo Italiano, destinato a lasciare la Fiorentina, la seconda invece vuole Thiago Motta, allenatore che era stato accostato anche alla Roma nei mesi scorsi.

Fonte: Corriere.it

