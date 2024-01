“ON AIR!” – CASANO: “De Rossi sarà solo come Mourinho, ma senza essere Josè”, CORSI: “Mou troppo grande per allenare un club così piccolo”, CIARDI: “Avoglia a parlare di famiglia…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Se Smalling fosse stato bene, non credo affatto che Mourinho lo avrebbe messo fuori rosa. Il problema è che la Roma non ha mai fatto chiarezza su questa storia. La mia domanda però è un’altra: perchè Smalling non lo ha fatto due mesi fa questo post? Mourinho gli impediva di scrivere sui social? Gli menava? Visto che le voci su di lui non sono uscite oggi, ma sono sei mesi che si parla di questa storia e del fatto che non prende antidolorifici, perchè uscirsene solo ora?…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Le parole di De Rossi? Traspare la preoccupazione per il grattacapo che si è preso, ma anche il grido di aiuto verso i tifosi di cui sabato avrà bisogno. Ora deve capire come rimettere in mare questa barca. Lui ora ha il cammino abbastanza piano, ha la possibilità di giocare tre partite alla portata, e noi dobbiamo essere compatti nel tifare la Roma. La mia paura è che ci siano contestazioni o divisioni allo stadio. Io rimpiangerò Mourinho, per me è un grande allenatore, ma tifo la Roma sempre…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “Quando un allenatore viene esonerato c’è sempre qualcosa che non va all’interno dello spogliatoio. La proprietà decide di mandare via Mourinho e vedremo se porterà risultati, e lo fa anche perchè i rapporti sono ormai logori con una parte dello spogliatoio, penso che sia una cosa visibile in quello che abbiamo osservato. Certe dichiarazioni sono andate oltre, come quella di Mourinho dopo il Bologna che è passata in secondo piano, quando disse che forse era meglio puntare su giocatori sani e giovani piuttosto che puntare su nomi che danno solo frustrazioni. Quello secondo me è l’inizio della fine, perchè di fatto stai scaricando la squadra all’inizio di un ciclo terribile… De Rossi? Sarà solo come lo era Mourinho, con la differenza che lui non è Mourinho…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Ieri Smalling ha preso un cazzottone sulla macchina e oggi si è sentito in dovere di chiarire la sua situazione. Il malcontento c’è, i tifosi non sono contenti e questo può aiutare De Rossi. La Roma è come la Lazio, deve pensare al campionato, ha ragione Sarri, mentre Mourinho aveva questa malattia dell’Europa e ha lasciato stare il campionato…Mourinho è troppo grande per allenare una società così piccola, ha abbracciato una società senza soldi e ha fatto una ca*zata clamorosa. Dopo Budapest per un attimo ha pensato a che fare, e poi ha scelto di restare. E’ stato uno sbaglio enorme, l’amore lo ha accecato…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “E’ dalla notte dei tempi che gli allenatori vengono esonerati. Qualche volta hanno effetti positivi, e la Roma nelle prossime tre partite può tornare in zona Champions. De Rossi, che dentro Trigoria è molto più tifoso della Roma di altri, è uno che ha la testa sulle spalle… Smalling? Riappare come la cometa di Halley, ora ha capito che su di lui ora ci sono tanti sospetti e decide di fare chiarezza. Io non dico che Smalling si sia chiamato fuori, ma non sarebbe stato meglio parlare prima? E non per Mourinho, ma per la Roma… Avoglia a parlare di famiglia, nemmeno con Mourinho si è riusciti ad andare tutti nella stessa direzione…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La tempistica dell’esonero è stata perfetta, ora hai tre partite facili sulla carta e questo era il momento migliore. Devi essere lucido e accettare la situazione. E’ chiaro che c’è delusione per chi come me pensa che Mourinho sia stato un valore aggiunto e qualcosa che ci ha tenuto vivi per due anni e mezzo. Ma ora bisogna essere realisti e voltare pagina, per capire quale sarà il prossimo futuro. Anche perchè ci sono tante situazioni che vanno chiarite, a partire dai giocatori che non si sa se resteranno a meno alla Roma…”

Furio Focolari (Radio Radio): “De Rossi ieri ha detto quello che doveva dire…che poteva dire…anche io sono convinto che la Roma sia una squadra forte e De Rossi lo ribadisce, cercando di creare un gruppo che era stato falcidiato dalle parole di Mourinho. Ora deve tenere alto il gruppo, solo con quello può sistemare la situazione. Ha una responsabilità enorme… La Roma ha la peggiore classifica degli ultimi 40 anni, e non potevi pensare di restare alla Roma…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Le parole di De Rossi non sono banali, anche se consegnate agli organi ufficiali. Quando lui dice che la squadra è forte, dice esattamente il contrario di quello che ha detto Mourinho per tre anni. Si assume le responsabilità un allenatore alla prima esperienza in Serie A e non lo ha mai fatto un allenatore esperto come Mourinho. Penso che le parole di De Rossi segnino un confine, ed è un modo giusto per portarsi lo spogliatoio dalla sua parte…”

Redazione Giallorossi.net