Friedkin-Everton, la concorrenza aumenta: arriva l’offerta di Manoukian

NOTIZIE AS ROMA – Per l’acquisto dell’Everton si preannuncia una sfida tutta stelle e strisce. Da una parte Dan Friedkin, dall’altra Vatche Manoukian, un imprenditore americano (ma di origine libanese) che ieri si è fatto avanti per acquistare l’Everton, sua squadra del cuore.

Un concorrente temibile in più, che ha già fatto pervenire un’offerta scritta sul tavolo di Farhad Moshiri, il proprietario delle Toffees, il businessman iraniano che detiene il pacchetto di maggioranza (94%) del club inglese tramite la Blue Heaven Holdings Limited. Insomma, ci sarà da sudare probabilmente un po’ di più per portare a casa l’Everton. Che ai Friedkin fa ovviamente gola perché di mezzo c’è anche il nuovo stadio, un gioiello da 52mila posti che è talmente bello da essere già stato selezionato per l’Europeo del 2028 che si giocherà nel Regno Unito.

I Friedkin ora, oltre alle diverse proposte già note, dovranno superare anche l’offerta di Manoukian che si aggira intorno ai 470 milioni di euro. L’imprenditore statunitense di origine libanese è partner della società di investimenti tecnologici IMS Digital Ventures e ha messo insieme un gruppo che comprende investitori americani, una ricca famiglia dell’Arabia Saudita e gli australiani di Myer Family Investments.

Fonte: Gazzetta dello Sport

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!