Suslov e Prati per dare forza al centrocampo. Chiesa è più lontano, si valuta Laurienté

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Esterni d’attacco, ma non solo. La Roma è al lavoro per rinforzare il suo centrocampo, soprattutto per dare ricambi a una rosa corta in quel settore. Cristante, Paredes e Pellegrini restano l’ossatura di base della mediana, ma l’obiettivo di Ghisolfi è quello di inserire due giocatori che possano dare più profondità al reparto.

Matteo Prati, 20 anni, del Cagliari è il calciatore suggerito da De Rossi al suo direttore sportivo: il giovane centrocampista può fare sia il vice Paredes, sapendosi destreggiare molto bene nelle vesti di regista, sia da intermedio. Piace anche Tomas Suslov, 22 anni, del Verona: lo slovacco è un trequartista di piede sinistro che può giocare in diverse posizioni del campo. Ghisolfi li sta valutando con interesse per rinforzare la panchina giallorossa.

In attacco, in attesa di offerte per Tammy Abraham (resta alto l’interesse del Leicester), sembra perdere consistenza la candidatura di Federico Chiesa: l’operazione al momento è troppo onerosa per le casse del club. Per questo si torna a parlare di Armand Laurienté, 25 anni, esterno offensivo francese del Sassuolo che costa una decina di milioni: può essere lui l’esterno rapido e in grado di saltare l’uomo da alternare a sinistra a Stephan El Shaarawy.

Fonti: Leggo / Corriere dello Sport / Il Messaggero

