Roma, avanti tutta su Bellanova

AS ROMA NEWS – Avanti tutta su Raoul Bellanova. Questo è quello che filtra dai primi confronti tra il neo ds Florent Ghisolfi e il tecnico giallorosso, Daniele De Rossi. E’ stato proprio l’allenatore a fare con convinzione il nome dell’esterno granata, che per caratteristiche, potenzialità ed età è il prototipo del calciatore su cui la Roma e i Friedkin hanno intenzione di puntare.

La richiesta del Torino è alta, si parte da 20 milioni di euro, ma sul prezzo ci si può lavorare. Il club giallorosso ha abbandonato la politica della spesa fine a se stessa, e ora ragiona sugli investimenti. Bellanova è un ragazzo del 2000 che si sta affacciando adesso al grande calcio e che ha ancora margini di crescita inesplorati. Un profilo quasi perfetto per le esigenze di De Rossi, che dell’esterno apprezza la facilità con cui salta l’uomo e affonda su quella fascia.

Le alternative proposte da Ghisolfi sono Guela Doué del Rennes e soprattutto Ivan Fresneda dello Sporting Lisbona che al contrario delle aspettative non ha trovato molto spazio quest’anno. Dello spagnolo classe 2004 si parlerà con l’agente Fali Ramadani nei prossimi giorni. Piacciono anche Tiago Santos e Diakité del Lille, che però hanno valutazioni alte come Bellanova.

L’altro nome su cui la Roma sta ragionando con attenzione, stavolta per la corsia sinistra, è lo scozzese Doig: lì De Rossi è già coperto dal riscatto di Angelino, e la spesa sarà più contenuta. Per questo si ragiona sul terzino del Sassuolo, retrocesso in B e dunque acquistabile per una cifra contenuta. Occhio però alla Lazio: Doig è stato segnalato a Lotito da Baroni e può aprirsi un derby di mercato.

Fonti: Corriere dello Sport / Leggo / Il Messaggero

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!