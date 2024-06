Lotito: “Offerta di 600 milioni degli arabi? La Lazio vale il doppio. Subito tre colpi per Baroni”

ALTRE NOTIZIE – Tramite le pagine de Il Messaggero arrivano nuove parole del presidente della Lazio Claudio Lotito. Il numero uno della società biancoceleste inizia parlando subito di calciomercato: “Se tutto andrà bene, centrerò tre colpi subito“, il messaggio del presidente verso la piazza per calmare in parte i malumori per la questione allenatore.

Il discorso si sposta poi sull’imminente firma di Marco Baroni, tecnico scelto per il dopo Igor Tudor: “Io l’ho scelto perché ci credo davvero. Non è mica un rimpiazzo e presto tutti capiranno il suo valore assoluto“.

Quindi il numero uno biancoceleste si sofferma anche sul progetto per lo stadio Flaminio e sulla contestazione della tifoseria annunciata in queste ore concitate: “Per il progetto dello stadio stiamo ultimando le verifiche, non manca molto. Sulla protesta non c’è un comunicato firmato, non sono state chieste le autorizzazioni alla Questura. Attenzione a istigare all’odio“, ha spiegato.

Chiusura con un commento piuttosto chiaro sulle voci su una possibile cessione societaria: “Non la vendo, la lascerò a mio figlio, lo ribadisco. E’ arrivata un’offerta araba da 600 milioni? A parte che non c’è nulla di vero, per me questo club vale il doppio. Ci sono solo 250 milioni di patrimonio immobiliare e non ci penso proprio“.

Fonte: Il Messaggero