Friedkin, giornata di incontri istituzionali: vertici con Malagò e Gravina, presente Fienga (FOTO)

AS ROMA NEWS – Giornata importante per i Friedkin. I nuovi proprietari della Roma, accompagnati dal ceo Guido Fienga, hanno in programma una serie di incontri con i vertici dello sport italiano e questa mattina la loro agenda ha visto segnato in rosso il faccia a faccia con Giovanni Malagò.

Nell’incontro, rivela il giornalista Jacopo Aliprandi del Corriere dello Sport, sono stati affrontati una serie di temi di politica sportiva, nazionale e internazionale, nonché le aspettative che i Friedkin pongono nel progetto della squadra e della società.

Malagò ha regalato ai Friedkin una tuta e una maglia della nazionale olimpica. Nel pomeriggio i texani incontreranno invece Gabriele Gravina in Federcalcio: un appuntamento conoscitivo, senza argomenti sensibili da trattare, un modo per presentarsi ai vertici del movimento italiano dopo aver rilevato il club giallorosso.

Redazione Giallorossi.net