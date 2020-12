“ON AIR!” – CORSI: “Inter e Juve inguardabili, la Roma gioca molto meglio”, JURIC: “Basta una squadra al 50% per battere il Torino”, DAMASCELLI: “Giocare il giovedì? Mica succede solo ai giallorossi”, MELLI: “Fonseca ultimamente sta esagerando”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Iacopo Savelli (Roma Radio): “I cosiddetti sparitori, quelli che scompaiono appena la squadra vince, e riappariranno appena la Roma farà un passo falso per attaccare Fonseca. C’è anche chi ammette di sbagliare, lo faccio anche io tante volte, però lo riconosco. Se penso che un giocatore della Roma non è bravo, e invece fa bene, sono contento di aver sbagliato…Io non tifo per me, tifo per la Roma…”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Si ipotizza il rientro di Pedro…io dentro nutro una piccolissima speranza, quando gioca Villar mi sembra che la squadra si muova in un’altra maniera…A parte che è molto più facile dire a Villar di prendersi un turno di riposo rispetto che a Pedro, anche se un allenatore di spessore non ha questo tipo di problemi. Forse però Pedro è più utile a scardinare la difesa granata con un dribbling, una giocata, visto che mi aspetto un Torino tutto dietro…Giampaolo ha un’altra idea di calcio? Ma magari se la vengono a giocare…ma se se la vengono a giocare, rischiano…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “La Roma battendo il Torino, come credo farà, salirebbe al terzo posto in classifica a pari punti della Juve. Il mirino sui primi quattro posti dovrebbe esserci entrato. Vedendo le partite, mi convince più la Roma come gioca rispetto alle altre squadre. Ma vi piace il gioco dell’Inter? E la Juve la capite come gioca? Meglio la Roma, ma anche l’Atalanta o il Napoli, che hanno un’impronta. L’Inter è la squadra più ridicola, eppure sta là, grazie però a degli aiuti… Fonseca ora sta facendo questa guerra santa si giocare prima, dopo…però io questa cosa non la capisco. Ho visto spesso i club che chiedevano si spostarle con posticipi. Spero che Fonseca abbia fatto questo grido di dolore alla società stessa, altrimenti resta nel vuoto…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Secondo me il 4-2-3-1 Fonseca non se lo leverà mai completamente dalla testa. Ora non tocca niente, e secondo me fa bene. Ma secondo me se Villar dovesse crescere come ci aspettiamo e diventare un grande regista davanti alla difesa, alla Pizarro, questo è uno di quegli elementi che potrebbero portare Fonseca, in un futuro non troppo prossimo, a riproporre il sistema di gioco che predilige…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Se la Roma dovesse fare il suo dovere andrebbe a meno tre. Stanno tutti là, la forbice tra il primo e il quinto posto è molto stretta…Le parole di Fonseca? Questo è un campionato che si gioca punto a punto, dove conteranno i particolari, il fatto di giocare stasera significa che poi avrai più di un giorno in meno di recupero rispetto all’Atalanta… Rinnovo di Ibanez? Andiamoci piano, non ricadiamo nei vecchi errori. Non mi riferisco a Ibanez, ma in passato la Roma ha pagato calciatori come Juan Jesus o Fazio con rinnovi di contratto da oltre due milioni. Io ne riparlerei a fine stagione. Anche perchè i calciatori, quando giocano male, non è che vengono a dirti di abbassare l’ingaggio…”

Dario Bersani (Rete Sport): “La concentrazione stasera sarà fondamentale. La Roma deve fare capire l’antifona al Torino fin da subito. Tutti vorremmo vedere partite come quella di Bologna, ma se non sarà così non dovremo farci prendere dagli scompensi. Non è che puoi sempre passare sopra agli avversari… La Roma del passato spesso inciampava in partite così, non vorrei tornare a parlare di Roma-Lecce. L’opportunità stasera deve essere sfruttata, e la sfrutteremo. L’importante è non credere che tutte le partite possano uscirti facili…”

Marco Juric (Rete Sport): “La Roma deve provare a segnare subito per indirizzare la partita. Arbitro e Var? Spero che siano ininfluenti ai fini della partita… La Roma ha già perso punti, non penso che stasera sottovaluterà il Torino. Contro le squadre meno forti difficilmente toppa. Basta una Roma al 50% per battere il Torino, sono davvero convinto di questa cosa… La Roma lanciatissima affronta una squadra con zero fiducia, ultima in classifica, e con i tifosi che vogliono la testa di tutti. Ma quale avversario migliore per una squadra che vuole vincere? A meno che la Roma non si fa male da sola, altrimenti non vedo difficoltà…”

Daniele Lo Monaco (Il Romanista – podcast): “Il Torino è una delle squadre che ha raccolto meno di quanto prodotto. E’ indubbiamente una squadra in crisi, sulla carta non dovrebbe rappresentare un ostacolo enorme, e per questo nasconde insidie. Loro sono all’ultima spiaggia. Si cominciano a fare i nomi di altri allenatori, e Giampaolo ha provato a metterla sull’orgoglio, ha voluto fare una chiamata alle armi, ma potrebbe anche causare un effetto contrario. Per la Roma questa è una buona occasione per dare una svolta a questa stagione: vincendo i giallorossi raggiungerebbero il terzo posto. Il Milan non ha sfruttato il turno favorevole, la Roma invece deve farlo…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma deve battere il Torino stasera, farebbe il suo visto l’avversario che si troverà davanti. Bisognerà stare attenti a non sottovalutare troppo gli avversari. Per il resto credo che non ci siano problemi, nemmeno di formazione: io farei giocare Pedro, Mkhitaryan e Dzeko. E se Pellegrini deve arretrare di 2’0 metri non sarà la fine del mondo… Lo sfogo di Fonseca? Non so come funziona la cosa della partita del giovedì, probabilmente avrebbe preferito un giorno in più di riposo per la gara contro l’Atalanta…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “La Roma non deve stare zitta zitta, la Roma stasera deve urlare. Fonseca ieri mi è sembrato molto sarriano con questa storia del giovedì e della domenica… La Roma deve vincere, non ha alternative. Il Torino è modestissimo, e il derby non fa testo. Il Toro a parte Belotti ha 9 giocatori che non giocherebbero mai nella Roma…Lo sfogo di Fonseca per la gara di giovedì? Io capisco le trasferte impossibili in giro per l’Europa, ma deve andare a Bergamo…Ma mica succede solo alla Roma…altrimenti diciamo che la Roma è vittima del potere politico della Lega, così facciamo contento qualche tifoso…”

Furio Focolari (Radio Radio): “In un campionato dove è sbagliato fare previsioni facili, il Torino è peggio del Crotone…è la peggiore squadra della serie A. E’ vero, ha fatto faticare tante squadre, anche la Lazio, ma ha sempre perso. Giampaolo con quella faccia smunta sembra essere appena uscito dal Forlanini, che ha finito la flebo prima di entrare in campo… Fonseca? Stavolta ha sbagliato. La Lazio ora avrà un giorno in più per giocare contro il Napoli, ma un giorno in meno per affrontare il Benevento. Il calendario lo fa il computer, e capita prima o poi a tutti. Ecco perchè secondo me ha sbagliato…”

Franco Melli (Radio Radio): “Impossibile non fare il pronostico di vittoria per la Roma stasera. Credo che sarà una partita perfino senza storia, potrebbe replicare quanto fatto col Bologna. L’importante è che l’ambiente non prenda questo terzo posto per chissà che cosa… Fonseca? Di solito è un mite, ma ultimamente esagera…Sta prendendo il peggior andazzo degli usi e costumi italiani. Credo che si addolcirà con la vittoria di stasera. Con l’Atalanta è dura, ma se vincesse pure contro la squadra di Gasperini allora potremmo fare altri discorsi…”

