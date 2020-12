ROMA-TORINO, i convocati di Fonseca: ok Karsdorp, in lista Darboe

AS ROMA NEWS – La Roma ha appena reso noto l’elenco dei convocati per la partita di questa sera contro il Torino, fischio d’inizio per 20:45.

In lista sia Mancini che Kumbulla, ormai completamente recuperati. C’è anche Karsdorp, che però dovrebbe partire dalla panchina. L’unico giovane proveniente dalla Primavera è il centrocampista Darboe.

Questo l’elenco completo appena comunicato dalla Roma con un tweet dal proprio profilo social su Twitter: