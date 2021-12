Friedkin in Campidoglio a gennaio. Dossier stadio a Lucia Bernabè?

NOTIZIE AS ROMA – I Friedkin sono convinti ad andare avanti con il nuovo stadio, anche se il basso profilo (per non dire bassissimo) tenuto dai nuovi proprietari della Roma potrebbero indurre a pensare altro.

Stando a quando riferiscono oggi alcuni quotidiani tra cui la Gazzetta e il Corriere dello Sport, a inizio 2022, forse già dal prossimo gennaio, i texani saranno in Campidoglio per incontrare ufficialmente il sindaco Gualtieri per cominciare a parlare sul serio del nuovo progetto stadio.

La soluzione sulla quale si lavorerà sarà quella dell’area degli ex Mercati Generali, all’Ostiense. Intanto, dopo l’addio di Scalera, circola con insistenza da qualche giorno il nome di Lucia Bernabè, figlia dell’ex presidente della Telecom Franco, oggi al timone di Acciaierie d’Italia. Il dossier stadio potrebbe essere affidato a lei.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport