Pinto prova a chiudere per Grillitsch. A destra c’è Aarons

CALCIOMERCATO ROMA ULTIME NOTIZIE – Mourinho si aspetta rinforzi a gennaio, ma sa che non potranno arrivare grandi nomi, scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport (G’ D’Ubaldo).

Mancano diciannove giorni all’apertura del mercato di gennaio, Tiago Pinto cerca un paio di innesti, come li ha definiti l’allenatore portoghese, non grandi nomi, ma giocatori utili per rinforzare la rosa e dare qualche alternativa in più allo Special One nella seconda parte di stagione.

Servono un terzino destro e un centrocampista. Restano queste le priorità. E servono il primo possibile per aiutare la Roma a non perdere ulteriore terreno nella corsa al quarto posto. Tiago Pinto spera di chiudere le operazioni il prima possibile, soprattutto per quanto riguarda il centrocampista già individuato: si tratta di Florian Grillitsch, ventiseienne nazionale austriaco in scadenza di contratto con l’Hoffenheim e ufficialmente sul mercato: può partire a gennaio per 5-6 milioni.

Per il ruolo di terzino destro crescono le possibilità di vedere in maglia giallorossa Max Aarons, giovane del Norwich e dell’Under 21 inglese. La Roma vorrebbe prenderlo in prestito con diritto di riscatto, ma il club inglese lo valuta intorno ai 22 milioni di euro. Su Aarons c’è anche l’interesse del Tottenham di Conte.

Fonte: Corriere dello Sport