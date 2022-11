Friedkin mette altri 92 milioni e rifinanzia il debito della Roma con il fondo Apollo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – I Friedkin investono altri 92 milioni di euro per sostenere l’As Roma. Si è chiusa l’operazione di rifinanziamento del club che ha portato all’estinzione del bond, col rimborso di 267 milioni di euro del debito in scadenza nel 2024 e alla sottoscrizione di un nuovo prestito da 175 milioni di euro per la Roma.

Come riportato da Bloomberg News, I fondi sono stati raccolti tra investitori privati internazionali, tra i quali la filiale assicurativa Athene del fondo d’investimento americano Apollo Global Management Inc.

Apollo ha sede a New York, da marzo 2018 ha gestito oltre 247 miliardi di dollari attraverso i suoi fondi di private equity ed era interessato a partecipare all’acquisto dei diritti tv del campionato italiano per il triennio 2021-24,

Con questa operazione i Friedkin abbassano quindi il debito del club, ma non sono stati resi noti i dettagli relativi al tasso d’interesse del nuovo finanziamento, né la scadenza del contratto. I proprietari della Roma hanno evitato di rivolgersi ai mercati della Borsa (di solito Vienna o Lussemburgo). caratterizzati al momento da un’alta volatilità, preferendo un accordo con investitori privati.

Il totale dei soldi spesi dai Friedkin dall’agosto del 2020 supera quota 700 milioni di euro e si attesta a 722 milioni di euro circa, tra acquisto del club, i vari finanziamenti e l’Opa che ha permesso di “delistare” la società da Piazza Affari.

