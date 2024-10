Friedkin, nessuno scossone: i texani non tornano a Roma e Juric resta al suo posto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nessuno scossone, nemmeno oggi. Dan e Ryan Friedkin hanno deciso di non decidere, rimandando ogni eventuale ribaltone a dopo Roma-Torino, gara di campionato prevista per giovedì sera.

I texani, presidenti e proprietari del club, sono rimasti negli Stati Uniti e da lì hanno seguito le ultime vicende della squadra. I Friedkin, nonostante il momento di crisi nera che vive la Roma acuito dal 5 a 1 incassato sul campo della Fiorentina, non hanno fatto ritorno nella Capitale.

Nessun cambio in panchina è dunque previsto nelle prossime ore. Ivan Juric dirigerà la squadra nei prossimi allenamenti e guiderà la Roma contro il Torino. Il croato può salvare la panchina solo con una vittoria, ma anche in quel caso non si possono escludere colpi di scena.

Giallorossi.net – G. P.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!