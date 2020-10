Friedkin prepara la rivoluzione di gennaio: Dzeko e Fonseca in bilico

AS ROMA NEWS – La rivoluzione di Dan Friedkin arriverà molto probabilmente con qualche mese di ritardo. A breve sarà nominato il nuovo direttore sportivo, scrive oggi Leggo (F. Balzani), e Fabio Paratici resta il grande favorito su Rangnick e Burdisso (new entry).

La scelta Paratici potrebbe portare un altro pezzo della Juve dello scorso anno: Maurizio Sarri. Il tecnico napoletano otterrà in queste ore la rescissione e sarà quindi disponibile sul mercato. Per la Fiorentina ma soprattutto per la Roma. Più di Allegri tentato dalle possibilità Psg e United e poco propenso a voler lavorare con Paratici.

Ovviamente Fonseca permettendo nel senso che, in caso di risultati positivi, il portoghese rimarrebbe in sella almeno fino a gennaio. Quando Friedkin attuerà la seconda fase del mercato che potrebbe vedere Dzeko in partenza e l’arrivo di Milik ed El Shaarawy.

Fonte: Leggo