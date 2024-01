Friedkin si muove: Baldanzi e Angelino per DDR

AS ROMA NEWS – Prima le uscite. Poi i due colpi con l’ok di Friedkin che serviranno a Daniele De Rossi a cambiare volto alla sua Roma che punterà forte sulla difesa a quattro e su un modulo più spregiudicato, che per esprimersi al meglio avrà bisogno di rinforzi sugli esterni.

Da qui la scelta di bloccare Angelino, 27 anni, terzino mancino del Lipsia che al Galatasaray non giocherebbe più avendo raggiunto la soglia di partite necessarie per un riscatto obbligato (pattuito in 6 milioni) che i turchi non vogliono pagare. Da qui la scelta di lasciarlo partire, direzione Roma.

Il club capitolino ha un accordo col giocatore e con i tedeschi sulla base di un prestito con diritto di riscatto intorno ai 5-6 milioni di euro. Ma prima di perfezionare l’affare devono cedere. Ed è su questo fronte che Tiago Pinto è molto attivo, dato che sul piede di partenza ci sarebbero ben tre o quattro calciatori.

Il primo è Renato Sanches, per il quale si spera ancora nel Besiktas. Ma a salutare Trigoria potrebbero essere anche Zeki Celik (ha offerte dalla Turchia) e Marash Kumbulla: per il difensore albanese, alla ricerca di occasioni per tornare in campo dopo l’infortunio, sono arrivate richieste di prestito secco da Torino, Genoa e un club di Premier League. La Roma al momento non concederebbe né diritti né obblighi di riscatto.

Novità possibili anche in attacco, con Belotti che resta in uscita: il Gallo troverebbe poco spazio avendo un gigante come Lukaku davanti e Azmoun, su cui i giallorossi vogliono puntare, come alternativa. La Fiorentina resta una possibilità, ma non in uno scambio con Ikonè, che i viola hanno tolto sul mercato.

Per un centravanti che esce, ci sarà però un esterno che entra: la Roma ha individuato in Tommaso Baldanzi, 20 anni, il giocatore su cui investire per il futuro. E proverà ad anticipare la concorrenza con un’operazione a gennaio. Si tratta di un trequartista più che un esterno di attacco, ma De Rossi è tentato dall’idea di trasformarlo in un vice-Dybala. E attenzione: il fantasista dell’Empoli è un 2003, significa che per lui non va liberato un posto in lista.

