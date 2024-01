Zaniolo: “La Roma è un amore gigantesco finito male. Le scommesse? Ho sbagliato, ma noi calciatori siamo spesso soli”

NOTIZIE AS ROMA – L’ex giocatore della Roma Nicolò Zaniolo, che con i giallorossi si è separato in modo piuttosto traumatico, ha rilasciato un’intervista all’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Tra i temi affrontanti dall’attaccante c’è il caso scommesse: “Se ho avuto paura? No, perché sapevo quello che avevo fatto. O meglio, che non avevo fatto. Chiariamo: io ho giocato su cose da casinò, ma non ho mai scommesso. Comunque ho sbagliato lo stesso, non posso negarlo, ma non sapevo fosse una piattaforma illegale”.

I calciatori però rischiano di non dare una bella immagine di sé. Zaniolo non nega: “Può essere vero, ma io rispondo solo per me stesso. E allora le dico che la nostra è una vita… come dire.. a doppio taglio. Lo so abbiamo i soldi, possiamo permetterci cose a cui la maggior parte delle persone non può arrivare, però spesso siamo costretti a stare da soli”.

Sull’addio alla Roma: “Quello è stato un amore gigantesco, anche se finito male. Andare via è stata dura. A parte gli episodi degli ultimi giorni, tutti con me sono stati fantastici, così come lo è stato Mourinho.

Rimpianti? Alla mia età non ha senso. Ho vissuto cose belle e cose brutte, ho fatto cose giuste e cose sbagliate, ma Roma è anche la città di mio figlio Tommaso. Solo per questo, sarà sempre un luogo speciale. I fischi dell’Olimpico? Dico la verità, un po’ me li aspettavo…”

Fonte: Gazzetta dello Sport

