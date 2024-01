Roma beffata dallo…Zambia: Ndicka resta in coppa d’Africa, Costa d’Avorio ripescata agli ottavi

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Evan Ndicka non farà ritorno a Roma, ma resterà a giocare la coppa d’Africa e a difendere i colori della Costa d’Avorio.

Decisivi gli ultimi incontri del girone F della competizione, che si sono conclusi nel peggiore dei modi per la Roma. Il pareggio a reti bianche tra Tanzania e Congo e la sconfitta dello Zambia contro il Marocco (sarebbe bastato un pari) hanno permesso agli ivoriani di passare come ultima delle migliori terze agli ottavi di finale.

Una gioia per il difensore giallorosso, una beffa per De Rossi e per la Roma, che speravano di poter riabbracciare il proprio calciatore con anticipo. L’avventura per Ndicka e compagni continua. Lunedì prossimo affronteranno il Senegal negli ottavi di finale in un match da dentro o fuori.

Giallorossi.net – T. De Cortis

