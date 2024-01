LUKAKU: “Non esistono amichevoli, vogliamo vincere sempre. Abbiamo la responsabilità di portare la Roma più in alto”

NOTIZIE AS ROMA – Romelu Lukaku ha parlato al termine dell’amichevole vinta dalla Roma sul campo dell’Al Shabab ai microfoni dei canali del club. Queste le sue dichiarazioni:

“Era importante vincere oggi. Per noi non esistono amichevoli, vogliamo vincere tutte le partite, anche in allenamento. Oggi abbiamo vinto, era un buon test per vedere a che punto siamo. Da domani, quando torniamo a Trigoria, dobbiamo prepararci per una partita difficile in programma lunedì”.

Come sono andati questi primi giorni con De Rossi?

“Molto bene. Abbiamo tutti la responsabilità di portare la Roma più in alto in classifica e arrivare più lontano possibile in Europa League. È il nostro obiettivo e ogni giorno lavoriamo per questo”.