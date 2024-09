Friedkin, striscione minaccioso a Corviale: “Ti strappiamo il cuore dal petto” (FOTO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Atmosfera sempre più pesante tra i tifosi della Roma e la proprietà americana dopo l’esonero di Daniele De Rossi.

Dopo le scritte fuori Trigoria indirizzate alla Ceo Lina Souloukou, a cui oggi è stata assegnata una scorta, un altro striscione decisamente minaccioso è stato esposto a Corviale.

“Friedkin we aren’t in the american ghetto. Qua te strappamo er core dar petto“, il messaggio inquietante indirizzato alla proprietà.

