ROMA-UDINESE, i convocati di Juric: out Le Fée e Zalewski

NOTIZIE AS ROMA – Domani Ivan Juric debutterà da allenatore della Roma dopo appena 4 allenamenti, quelli messi insieme da mercoledì pomeriggio, quando è stato annunciato, alla rifinitura di oggi.

23 i convocati scelti dal tecnico croato per la sua prima, tra i quali non c’è Enzo Le Fee, che da lunedì dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo. Non figura neanche Zalewski tra i giocatori a disposizione.

Questo l’elenco presente nel tweet del club giallorosso:

