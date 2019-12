Friedkin stupito e deluso dalla mancata risposta di Pallotta. Ma Starwood preme per uscire

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Stasera la Roma torna in campo per chiudere il 2019, ma fuori dal terreno di gioco si sta disputando un’altra partita altrettanto importante tra James Pallotta e Dan Friedkin.

In ballo non ci sono i tre punti, ma il pacchetto di maggioranza del club giallorosso con annessi e connessi. Se la trattativa fino a qualche giorno fa sembrava avviata verso un veloce lieto fine, ora invece le cose sembrano procedere a rilento.

Stando a quanto riferisce oggi la Gazzetta dello Sport, Friedkin viene descritto come “stupito e deluso” per la mancata risposta all’offerta avanzata di 750 milioni. La partita però non è chiusa, solo in fase di stallo.

A sbloccarla potrebbe essere il colosso Starwood, socio di Pallotta all’interno del club, che spinge per uscire dall’affare Roma. E il bostoniano potrebbe quindi essere costretto a cedere, a meno che non trovi altri soci o decida di impegnarsi maggiormente in prima persona.

