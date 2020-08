Friedkin vuole una Roma british: piano triennale per un club in stile Premier League

AS ROMA NEWS – Lo spirito che animerà il nuovo corso della Roma sarà “british”, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (M. Cecchini). La firma (delegata) tra Pallotta e Friedkin sembrerebbe solo una formalità, anche se l’inizio di un processo pieno di tecnicismi.

Una volta che a Pallotta sarà staccato il virtuale assegno da 199 milioni, il futuro potrà delinearsi, tant’è vero che già lunedì è possibile che si tenga il primo vertice in teleconferenza fra gli Stati Uniti – stavolta sponda Texas – e i dirigenti della Roma chiamati ad assicurare la transizione da Pallotta. Friedkin guarda da lontano, anche se il club giallorosso avrà sempre più un respiro internazionale, e poiché all’estero il modello da seguire è quello inglese, l’idea è di varare un piano triennale per una Roma in stile Premier League. Non impossibile.

Da tempo, infatti, si cerca un’anima “british”, e stavolta la squadra di Paulo Fonseca dovrebbe averla davvero. In questo senso, Pedro porterà nuova linfa a quella che già Mkhitaryan ha saputo introdurre. E se la caccia a Smalling resta sempre aperta, è apprezzato il fatto che – sia pure con impieghi assai differenti – gente come Dzeko, Fazio, Veretout, Santon e lo stesso Pau Lopez abbiano già respirato in carriera l’aria della Premier League.

Fonte: Gazzetta dello Sport