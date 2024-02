FROSINONE-ROMA 0-3: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma soffre, rischia di andare sotto, ma poi travolge il Frosinone per 3 a 0 grazie alle reti di Huijsen, Azmoun e Paredes su rigore restando in scia di Atalanta e Bologna.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo stadio Benito Stirpe per affrontare i ciociari nel match valido per la venticinquesima giornata di campionato:

Svilar 7,5 – Sicuro e tempestivo nelle uscite, provvidenziale tra i pali. Nel primo tempo la Roma riesce a restare a galla grazie alle sue parate. Merita il posto da titolare.

Kristensen 5 – Insicuro e arruffone, sbaglia tanto. Dal 67′ Celik 6 – Più solido del danese.

Mancini 6,5 – Partenza moscia. La difesa traballa, lui fatica a tenerla in piedi. Nella ripresa De Rossi risistema la squadra e lui torna a comandare senza affanni.

Huijsen 6 – Croce e delizia: sbaglia tantissimi palloni, alcuni davvero sanguinosi, per eccessiva sicurezza. Poi però si inventa un gol pazzesco facendosi perdonare tutto. Zittisce il pubblico e viene ammonito, De Rossi preferisce (saggiamente) tenerlo fuori all’intervallo. Dal 46′ Llorente 6 – Meno appariscente dell’olandese, anche in senso positivo.

Angelino 6 – Primo tempo di grande sofferenza, decisamente meglio nella ripresa quando la squadra ritrova senso logico ed equilibrio. Dall’82’ Smalling sv – Rientro in campo atteso da mesi.

Cristante 5,5 – Stranamente impreciso, tanti errori in mezzo al campo. Nella ripresa però, da un suo destro potente nasce il gol che chiude la partita.

Paredes 7 – Conferma il trend positivo: quando la squadra sbanda, lui sa sempre dove mettersi, togliendo più di qualche castagna dal fuoco ai suoi compagni. Nella ripresa impreziosisce la sua prova con un rigore perfetto.

Baldanzi 6 – Una sola giocata interessante in un primo tempo da fantasma. Anche lui cresce nella ripresa, procura il rigore che Paredes trasforma con freddezza. Dall’82’ Aouar sv.

Azmoun 6,5 – Gioca alle spalle di Lukaku, per lui tanta corsa a vuoto e poca efficacia nei duetti tentati con il belga. Nella ripresa De Rossi cambia e lo mette prima punta, e la sua prestazione cambia. Si fa trovare pronto in occasione del gol che taglia le gambe ai ciociari.

Lukaku 5,5 – Poco assistito se non da El Shaarawy in avvio di partita, ma il suo sinistro potente non ha abbastanza angolo. Okoli lo limita con efficacia in un duello tutto fisico. All’intervallo resta negli spogliatoi per rifiatare in vista del Feyenoord. Dal 46′ Pellegrini 6 – Il suo ingresso in campo, con allegato ritorno al 4-3-3, ridà più equilibrio alla squadra.

El Shaarawy 6 – Grande quantità a discapito della qualità. Gli manca il guizzo, ma il lavoro sulla fascia è prezioso.

DANIELE DE ROSSI 7 – Sbaglia formazione in avvio, ma è bravo a risistemare le cose nella ripresa con cambi azzeccati. La vittoria è sofferta ma larga, i 12 punti in 5 partite sulla panchina della Roma è un risultato considerevole.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini