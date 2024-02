Frosinone-Roma, sold out il settore ospiti (COMUNICATO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Domenica 18 febbraio alle 18 andrà in scena la sfida tra Frosinone e Roma, valida per la venticinquesima giornata di Serie A.

Come annunciato dalla società giallorossa tramite un comunicato ufficiale, sono terminati i biglietti per il settore ospiti. Ecco la nota: “Su indicazione del Frosinone Calcio, l’AS Roma informa i propri tifosi che il settore ospiti per la sfida di domenica 18 febbraio alle 18 è sold-out e non saranno disponibili ulteriori biglietti.

I biglietti del settore ospiti NON saranno in vendita alle casse dello stadio il giorno della partita. Si raccomanda di non recarsi a Frosinone se sprovvisti di biglietto.

In ottemperanza alla vigente normativa è previsto che ciascun biglietto sia intestato all’effettivo utilizzatore. Non è concesso il cambio nominativo”.

Fonte: asroma.com