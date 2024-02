Furia De Rossi sulla squadra: lancia una bottiglietta a terra, poi all’intervallo sgrida i suoi (VIDEO)

NOTIZIE AS ROMA – La squadra non gira, i rischi si susseguono, poi il gol di Huijsen a spezzare la tensione. Ma è proprio nel momento di gioia che esplode la rabbia di Daniele De Rossi a bordo campo.

Il tecnico sbraita, urla con veemenza all’indirizzo di Gianluca Mancini, che invece era andato da lui per esaltare la prodezza del giovane difensore olandese. Prende la bottiglietta che ha in mano e la scaraventa con rabbia per terra. Mancini non fa una piega, anzi, cerca di assecondarlo e rabbonirlo con un abbraccio. Ma De Rossi è una furia, e prosegue la sua invettiva contro la squadra, che torna alla spicciolata a centrocampo dopo il vantaggio inaspettato.

Troppo leggero l’approccio alla partita, tanti gli errori di distrazione dei suoi ragazzi, troppi i rischi corsi prima del jolly estemporaneo trovato da Huijsen. All’intervallo il tecnico proseguirà la ramanzina alla squadra (“ci ha motivato“, racconterà Baldanzi) e poi inserirà Llorente e Pellegrini per ridare equilibrio alla squadra. Che torna in campo trasformata.

La lavata di testa ha effetto, così come i cambi tattici: la Roma della ripresa non concederà più niente al Frosinone, che cadrà sotto ai colpi di Azmoun e Paredes. Poi a fine partita l’allenatore difenderà, al solito, la squadra per assumersi tutta la colpa: “Ho fatto casino io. Ho cambiato le caratteristiche del calciatore sotto la punta, mettendo un giocatore più offensivo come Azmoun. Secondo me si possono rifare ma vanno provate e invece avevamo un solo giorno a disposizione per provarla. Ho sbagliato, ma è l’inesperienza“. Anche questo è Daniele De Rossi: brutalmente sincero.

