Risveglio Roma: De Rossi si ravvede e cala il tris

AS ROMA NEWS – Missione compiuta. La Roma fa il suo dovere e passa sul campo del Frosinone al termine di una partita più complicata di quanto non dica il risultato finale. La vittoria nel complesso è meritata, ma il 3 a 0 è un punteggio severissimo per i ciociari, che nel primo tempo avevano messo paura più volte ai giallorossi.

A salvare la Roma ci pensa uno Svilar in giornata di grazia, ma anche l’imprecisione degli attaccanti avversari: se al posto di Kaio Jorge ci fosse stato un centravanti più smaliziato, la partita per i giallorossi si sarebbe messa in tutt’altro modo e il risultato finale forse non sarebbe stato quello maturato al termine dei novanta minuti.

L’approccio della squadra alla gara dello Stirpe è troppo molle. A peggiorare il quadro generale c’è una formazione “allegra” messa in campo da De Rossi che a sorpresa opta per un 4-2-3-1 iper-offensivo con Baldanzi ed El Shaarawy ali e Azmoun trequartista alle spalle di Lukaku. I risultati non sono quelli sperati, tanto che a fine partita il tecnico farà autocritica (“Ho fatto un casino“). Il Frosinone parte a mille, pressa alto e non dà respiro ai giallorossi, che di contro non trovano il giusto equilibrio in mezzo al campo e si consegnano passivamente alle sfuriate dei ciociari.

A cavallo tra il 20esimo e la mezzora la Roma rischia di capitolare almeno cinque o sei volte: Svilar si esalta su Soulé poi è Kaio Jorge a fallire il gol per tre volte consecutive calciando prima addosso al portiere, poi a Mancini e infine concludendo a lato a pochi passi dall’area piccola. Come se non bastasse, Huijsen continua a regalare palloni agli avversari con passaggi sciagurati, ma fortunatamente i ciociari sono imprecisi nel battere a rete.

Poi succede l’imprevisto: il difensore olandese, fischiatissimo dal pubblico di casa dopo il suo dietrofront a gennaio per trasferirsi a Roma, si inventa un’azione personale conclusa con un interno destro sul secondo palo degno di un dieci di alta classe. I capitolini chiudono la frazione con un vantaggio insperato, un mezzo miracolo per quanto visto nei primi 45 minuti.

De Rossi capisce che il risultato è bugiardo e mette mano alla squadra togliendo saggiamente Huijsen (ammonito per aver zittito il pubblico) e Lukaku, piuttosto abulico, per inserire Llorente e Pellegrini, riportando la squadra sui binari più noti del 4-3-3. La mossa dà subito i frutti sperati: la Roma torna in campo nella sua versione migliore e prende in mano la partita. Il Frosinone corre a vuoto e non riesce più a rendersi pericoloso.

Il raddoppio di Azmoun, tornato a giocare da prima punta, taglia definitivamente le gambe dei padroni di casa. Nel finale Paredes chiude i giochi su rigore: il 3 a 0 è una punizione fin troppo severa per i ragazzi di Di Francesco, calati però di schianto nella seconda metà di gara. La Roma invece continua il suo percorso di crescita da quando mister De Rossi è seduta sulla panchina giallorossa: 12 punti in 5 partite è un ruolino da zona Champions. Ma è il gioco espresso, ancora a corrente alternata, a lasciare ben sperare per la seconda metà di stagione.

La Roma comincia ad avere un’identità chiara, e le sue potenzialità, seppur ancora espresse solo a tratti e con pericolose pause, stanno iniziando a emergere in termini di gol e risultati. La seconda vittoria consecutiva in trasferta è un segnale incoraggiante. Il quarto posto dista 4 punti, un margine ancora non irrisorio, ma la squadra è viva. E il ritorno in campo di Smalling dopo lunghi mesi di assenza è uno dei tanti segnali positivi che rendono più roseo l’orizzonte giallorosso.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

