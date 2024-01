Furia Friedkin, Mourinho più lontano

AS ROMA NEWS – Mercoledì sera allo stadio c’era solo Ryan, ma il brutto ko nel derby non è stato digerito per niente anche da Dan Friedkin, presidente della Roma. I risultati per ora parlano chiaro, e non sono di certo a favore di Mourinho.

Ottavi in campionato, fuori dalla Coppa Italia ancora una volta ai quarti di finale (e dopo un’altra stracittadina persa), secondi nel girone di Europa League, ampiamente alla portata della squadra, e una serie di scontri diretti persi o pareggiati che mettono la Roma in una posizione svantaggiata nella lotta Champions.

Il bilancio, insomma, è impietoso. E siccome gli americani hanno chiaramente fatto capire come per loro contino i risultati, il rinnovo di Mourinho si allontana sempre di più. Anche i tifosi sui social sembrano essere in fermento: ieri l’hashtag #MourinhoOut era in tendenza su X.

Domenica lo scontro col Milan a San Siro, poi il tour de force vivrà una tregua. La Roma dovrà rimettersi in carreggiata da qui al prossimo mese, quando la squadra giocherà il playoff di Europa League contro il Feyenoord. Sarà quello il momento in cui si tireranno le somme.

I Friedkin non possono accettare che la Roma sia dietro a squadre che costano 50 milioni meno della propria, e dopo gli investimenti fatti (Dybala e Lukaku su tutti) non tollereranno una squadra ancora fuori dai primi quattro posti. Un traguardo fondamentale per la proprietà, ma che appare molto difficile da raggiungere da una Roma che non riesce ad avere continuità di risultati.

Fonti: Il Tempo / Gazzetta dello Sport / La Repubblica