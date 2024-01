Mourinho torna in bilico: è a rischio esonero in caso di ko a Milano

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Josè Mourinho torna in bilico. E stavolta non si parla del possibile no al rinnovo di contratto da parte dei Friedkin a cui il tecnico anela.

In caso di ko a San Siro domenica sera, scrive l’edizione odierna de La Repubblica (M. Juric), il tecnico portoghese rischierebbe addirittura l’esonero. I Friedkin, infuriati per l’eliminazione dalla Coppa Italia dopo il ko nel derby, potrebbero decidere per l’allontanamento dell’allenatore nel caso in cui la Roma dovesse perdere malamente contro il Milan.

L’aria che si respira a Trigoria è pesante. Anche i tifosi, almeno quelli dei social, lo hanno scaricato, tanto che ieri su X era in tendenza per la prima volta da tre anni l’hashtag #MourinhoOut, segnale che qualcosa si sta incrinando anche con il popolo romanista.

Dopo l’ennesimo derby perso la popolarità del tecnico è ai minimi storici. Dan Friedkin e il figlio Ryan (ieri a Trigoria) senza ulteriori risposte dal campo faranno le loro valutazioni. Anche drastiche, come già fatto con Fonseca in passato e con undici dirigenti nel corso della loro era alla guida della Roma.

Fonte: La Repubblica