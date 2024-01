Lukaku-Roma, sarà addio a fine stagione. E anche Dybala è in bilico

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – C’è aria di smobilitazione dentro la Roma. Il ko nel derby di Coppa Italia e i brutti risultati in campionato sembrano spingere il club verso una rivoluzione a fine stagione.

Stando a quanto scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport, è scontato a fine anno l’addio di Romelu Lukaku: i Friedkin infatti non hanno alcuna intenzione di investire 37 milioni di sterline per un giocatore di 31 anni che da un mese a questa parte non è più all’altezza della sua fama.

Incerto anche il futuro Paulo Dybala: le condizioni fisiche del calciatore, spesso fermo ai box, e la clausola rescissoria presente nell’accordo non possono dare garanzie al club giallorosso. La possibile partenza di Mourinho, a cui la Joya aveva legato a doppio filo il suo arrivo e permanenza a Trigoria, potrebbe cambiare le carte in tavola.

L’attacco dunque rischia di essere completamente nuovo l’anno prossimo, considerando che Sardar Azmoun è arrivato in prestito dal Bayer Leverkusen, e se la Roma vorrà trattenerlo dovrà aprire il portafogli e pagare i 13 milioni di euro pattuiti per il riscatto a giugno.

Fonte: Corriere dello Sport