Matic, la confessione: “Non riesco a conciliare vita privata e professionale”

AS ROMA NOTIZIE – “Cari tifosi, vorrei mettere fine alle speculazioni e dire che la scorsa estate sono stato onorato dell’invito del Rennes ad essere una parte importante di questo progetto ambizioso che aveva bisogno di un giocatore con le mie caratteristiche e la mia esperienza“.

Inizia così la story di Matic pubblicata dal calciatore ex Roma su Instagram per chiarire quanto sta succedendo: “Dopo 6 mesi in questa società posso semplicemente confermare che è diventato un club eccezionale, soprattutto per i giovani. Purtroppo, per colpa mia, non sono riuscito a conciliare la mia vita privata con quella professionale“.

“Non ho potuto iscrivere i miei figli ad una scuola internazionale, che avevano frequentato fin dall’inizio del percorso scolastico – ha spiegato con rammarico – Ecco perché sono partito negli ultimi 3 giorni, per risolvere questo grosso problema per me e la mia famiglia. Domani torno al Rennes dove discuteremo con il club per decidere i prossimi passi“, ha concluso il serbo.