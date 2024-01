“ON AIR!” – AGRESTI: “In corso riflessioni profonde della proprietà su Mourinho”, JACOBELLI: “Conseguenze imprevedibili”, MORONI: “Le strade sono due: Conte e l’instant team o Motta e i giovani”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Quello che sta succedendo mi piace poco…Quando la Roma perde siamo sempre tristi, a prescindere da chi sia l’allenatore, e chi fa il sorrisetto per la sconfitta del derby perchè c’è Mourinho sulla panchina è un deficiente. Ma attenzione a dare sentenze, perchè manca tutto un girone e una coppa europea da giocare. Non dico che che va tutto bene, anzi, io do per scontato che la Roma perda a Milano, già sto con la testa al Verona, pensate un po’ come sto. Ma tecnicamente ci sono margini per fare cose fatte bene…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Ieri Mourinho non era a Trigoria per dirigere l’allenamento, era programmato secondo la Roma…però non c’era. Un allenatore con questi risultati è giusto che venga messo in discussione, se non fosse stato Mourinho ma Di Francesco non dico che sarebbe già stato cacciato, ma del suo esonero se ne parlerebbe con insistenza. Io non sarei stupito se succedesse una cosa del genere. Dopo di che, il mio augurio è che rinnovi per altri tre anni…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Friedkin infuriati? Non penso, non è nel loro stile, penso piuttosto che siano preoccupati come lo siamo noi. Io credo che la decisione finale sull’allenatore la prenderanno solo a fine stagione. Le strade sono due: se punti ancora sull’instant team e su questa squadra, aggiungendo 3-4 giocatori, allora prendi Conte. Se vuoi aprire un nuovo ciclo con i giovani, allora prendi Thiago Motta. Certo che se decidi per Motta, devi fare almeno un biennio per tornare a livelli da 4-5° posto…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “Com’è possibile passare da una partita come quella contro l’Atalanta, che è più forte della Lazio, dove si è vista la Roma migliore della stagione, a quella sciatta e scialba vista tre giorni dopo nel derby?…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Per quello che ha fatto vedere la Roma, purtroppo la partita contro l’Atalanta è l’eccezione, e non il derby visto l’altra sera. Zalewski e Karsdorp sono costretti a passarla dietro perchè spesso ricevono palla alti ma poi davanti trovano solo Lukaku in area, marcato da tre giocatori, e per questo sono costretti a tornare indietro… Faccio i miei complimenti a Bove, che ha dimostrato maturità e serietà, perchè poteva fare veramente di tutto e di più l’altra sera dopo che è stato colpito da una bottiglietta…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “La Roma va a Milano con tanti dubbi: Dybala non c’è, Azmoun non c’è, non ci sono i soliti infortunati…rimangono calciatori usuratissimi, e che saranno moralmente a pezzi visto che hanno perso il derby. Non dico che i giocatori possano andare contro a Mourinho, ma se loro pensano che se ne va, finisce anche quella scossa ed è finita. Io penso che la società si sia fatta sentire con qualche giornalista, perchè ora scrivono per certo che i Friedkin stanno cercando un nuovo allenatore…”

Filippo Biafora (Radio Manà Manà Sport): “I club si stanno informando sul Decreto Crescita, bisogna capire se sarà confermato per i rinnovi, in quel caso diventerebbe più semplice tenere Mourinho e Lukaku. Se non sarà così, sarebbe una mazzata per diversi club italiani…Da quello che ho capito nel Governo c’è la voglia di andare contro pesantemente al Decreto Crescita, sono scelte politiche più che tecniche. Oggi Mou ti costa 10 milioni lorsi, se non fosse più utilizzabile il Decreto Crescita nemmeno per i rinnovi allora diventerebbero 14 lordi, e così per Lukaku o per Azmoun…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Non fare nemmeno un tiro in porta è il segnale di una squadra che non c’è. Colpa di Lukaku? Avrà qualche responsabilità, ma la colpa è soprattutto della squadra, costruita in modo tale da non metterlo nelle condizioni di tirare in porta. Da quello che ci risulta ci sono profonde riflessioni in corso su Mourinho da parte della proprietà, la sconfitta nel derby lo ha allontanato dalla Roma. C’è tempo per invertire la rotta, ma non ne è rimasto molto…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La Roma deve cercare di andare contro la normalità, perchè ora è in grande difficoltà. Contro il Milan non ci sarà Dybala, e non penso si possa insistere sul ragazzino (Huijsen, ndr), che non è pronto agli scontri diretti e schierarlo a San Siro mi sembrerebbe un errore. E poi Mourinho, che non è piaciuto a tanti romanisti sulla storia del rigore: è stato messo alla berlina da tutti gli osservatori di ogni fede calcistica quando ha tirato fuori cose che non stanno né in cielo né in terra. Come se ne esce? Con un risultato positivo: un pareggio sarebbe già un buon risultato, con una vittoria invece usciresti fuori dalla crisi. Una sconfitta invece farebbe particolarmente male…”

Xavier Jacobelli (Radio Radio): “La situazione di crisi che vive la Roma, che ha otto punti in meno, è frutto di una responsabilità collettiva. La squadra è Dybala-dipendente. Questo è il passaggio più delicato della stagione, la Roma affronterà un Milan che vuole riscattarsi: o ci sarà una grande reazione collettiva di orgoglio, oppure la crisi diventerà ancora più profonda e dalle conseguenze imprevedibili…”

Redazione Giallorossi.net