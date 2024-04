Furia Xavi su Kovacs: calci agli allestimenti Uefa ed espulsione. Ma di Mourinho disse: “Spero di non offrire mai un’immagine del genere”

AS ROMA NOTIZIE – Uno Xavi furioso quello visto ieri sera a bordo campo, quando il suo Barcellona viene eliminato dal PSG nel match di ritorno, con i francesi che travolgono gli spagnoli col punteggio di 4 a 1.

Gara segnata dall’espulsione di Araujo per fallo da ultimo uomo su Barcola al 29esimo di gioco. Una decisione dell’arbitro Kovacs che ha scatenato la reazione in campo dell’allenatore dei blaugrana.

Xavi a un certo punto ha cominciato a prendere a calci gli allestimenti della Uefa dalle parti del quarto uomo, un gesto che gli è costato l’espulsione. La rabbia di Xavi è proseguita anche a fine partita: “Sono scontento e arrabbiato, perché l’espulsione segna l’eliminazione. In undici eravamo messi bene in campo. E’ troppo dare il rosso in questa giocata. Diventa un’altra partita. L’espulsione segna l’eliminazione.

E’ un peccato che il lavoro della stagione vada sprecato a causa di un’espulsione non necessaria. L’arbitro è stato pessimo, gli ho detto che è stato un disastro. Non mi piace parlare degli arbitri, ma segna la stagione e va detto“.

Parole e comportamenti che vanno però in netto contrasto con quanto dichiarato l’anno scorso quando fu Mourinho a infuriarsi con Taylor dopo la finale di Europa League persa contro il Siviglia: “Spero di non offrire mai un’immagine del genere. Noi allenatori dobbiamo essere da esempio”. A conferma del fatto che tra il dire e il fare c’è di mezzo il famoso mare.

Giallorossi.net – T. De Cortis

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!