Moratti: “L’addio alla Roma una sofferenza per Mourinho. La città è rimasta legata a lui nonostante il gran lavoro di De Rossi”

NOTIZIE AS ROMA – L’ex patron dell’Inter Massimo Moratti ha parlato all’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, analizzando tra le altre cose l’addio in anticipo alla panchina giallorossa di José Mourinho, vincitore del triplete con la squadra nerazzurra.

“Mi spiace tantissimo“, afferma Moratti in merito all’esonero turbolento dello Special One. “Immagino che ne soffra. Ma le sue capacità le conosco e restano“.

Il cambio in panchina ha però prodotto risultati positivi per la squadra, anche se Moratti ritiene che in tanti siano comunque ancora dalla parte del portoghese: “Credo che a Roma, nonostante De Rossi stia facendo un grande lavoro, siano rimasti legati a Mourinho“.

Fonte: Gazzetta dello Sport

