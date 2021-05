Fuzato e Pastore le possibili sorprese di Fonseca per Sampdoria-Roma

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tra qualche ora la Roma sarà di scena a Marassi per affrontare la Sampdoria, e lo farà in piena emergenza in quasi tutti i reparti. Paradossalmente stavolta sarà la difesa il reparto più florido, con Smalling che ha dato risposte positive nella rifinitura e sarà a disposizione di Fonseca.

Oggi rivedremo molto probabilmente in campo Kumbulla, con Cristante che verrà riportato a centrocampo al fianco di Villar viste le indisponibilità di Diawara e Veretout. Sulle corsie esterne potrebbe avere una nuova chance Santon, con Karsdorp a riposo.

Sulla trequarti la coperta comincia a essere molto corta: El Shaarawy è out così come Carles Perez. Restano a disposizione del mister solo Mkhitaryan e Pellegrini, a meno che il portoghese non decida di giocarsi la carta Pastore un po’ a sorpresa. L’argentino scalpita, ma per ora ha giocato solo pochissime manciate di minuti.

Occhio anche alla porta: Mirante è apparso in grande affanno nelle ultime uscite, e non è da assolutamente da escludere che Fonseca scelga di puntare sul giovane Fuzato fin da oggi come portiere titolare.

Giallorossi.net – A. Fiorini