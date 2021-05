Mihajlovic, siparietto ai Soliti Ignoti: “Tifi Roma? Nessuno è perfetto…”

NOTIZIE AS ROMA – Simpatico siparietto di stampo calcistico andato in scena ieri nella trasmissione “I Soliti Ignoti” in onda su Rai Uno.

Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ed ex calciatore giallorosso ha partecipato come concorrente nel noto gioco condotto da Amadeus.

Nel corso della puntata, il conduttore ha chiesto ad uno degli ignoti quale fosse la sua fede calcistica e alla risposta “Roma“, il mister rossoblu ha risposto: “Vabbè, nessuno è perfetto dai”.

Fonte: Rai Uno