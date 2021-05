Roma, Sarri sempre più vicino: pronto un contratto biennale. E Mourinho si propone: “Allenerei in Italia senza pensarci due volte”

AS ROMA NEWS – Dopo la frenata di ieri, si tornano a intensificare le voci sull’arrivo di Maurizio Sarri alla Roma. Stando a quanto scrive il giornalista Nicolò Schira della Gazzetta dello Sport su Twitter, l’allenatore è sempre più vicino a diventare il prossimo tecnico dei giallorossi.

Per Sarri pronto un contratto biennale a 4 milioni di euro a stagione più bonus. In settimana potrebbero dunque arrivare la fumata bianca, visto che si parlava da più parti di un incontro in programma tra l’agente e Tiago Pinto.

Intanto dalle colonne del Times parla Josè Mourinho, un allenatore più volte accostato alla Roma nel corso degli anni: “Con l’Inter ho vinto tutto, c’è un affetto speciale. Se però un giorno dovessi andare in Italia e allenare una società rivale, non ci penserei due volte. Ho questo modo professionale di guardare alle cose, mi sento bene con me stesso”.

Ma se la Roma non ha mai pensato a Mourinho, la pista Sarri si fa sempre più concreta: i Friedkin vogliono convincere l’allenatore a sposare il loro progetto dopo che Allegri ha preferito aspettare altre proposte, anche dall’estero.

Giallorossi.net – G. Pinoli