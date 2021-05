Pellegrini sta per diventare di nuovo papà: non parte per Genova, Pastore verso una maglia da titolare

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Lorenzo Pellegrini non è partito con la squadra alla volta di Genova. Il calciatore e capitano sta infatti per diventare papà per la seconda volta e ha deciso, in accordo con il club, di restare accanto alla moglie in queste ore delicate.

Se il parto dovesse avvenire nelle prossime ore, Pellegrini partirà da solo per la Liguria e raggiungere la squadra, altrimenti non prenderà parte al match di Marassi.

Al suo posto si prepara Javier Pastore, che va verso l’esordio stagionale dal primo minuto con la maglia giallorossa. Lo rivela il giornalista Roberto Maida del Corriere dello Sport.