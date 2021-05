SAMPODORIA-ROMA, i convocati di Fonseca: out anche Pellegrini, giallorossi ridotti ai minimi termini

NOTIZIE ROMA CALCIO – Emergenza totale per la Roma, che ha appena reso noto l’elenco dei convocati per la partita di questa sera: nell’elenco non figura nemmeno Pellegrini, che resterà a Roma per la nascita del suo secondo figlio.

Questo dunque la lista resa nota dal club capitolino in vista della sfida di questa sera contro la Sampdoria, riportata dal profilo Twitter del club:

Portieri: Farelli, Mirante, Fuzato.

Difensori: Karsdorp, Ibanez, Jesus, Smalling, Santon, Reynolds, Fazio, Mancini, Cristante, Kumbulla, Bruno Peres.

Centrocampisti: Villar, Pastore, Ciervo, Darboe, Mkhitaryan.

Attaccanti: Dzeko, Borja Mayoral.