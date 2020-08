Fuzato, Calafiori, Villar e Ibanez: contro la Juve tocca ai giovani

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Ultima partita di campionato per la Roma, che non ha più nulla da chiedere alla sua classifica. Fonseca ha annunciato già qualche novità di formazione per il match di stasera contro la Juventus, ma non saranno le uniche.

A Mancini, squalificato, scrive oggi “Il Messaggero” (A. Angeloni), Fonseca ha concesso un giorno di riposo in più per recuperare in vista del Siviglia. Smalling giocherà e forse quella di stasera sarà l’ultima in maglia giallorossa.

In difesa probabile turno di riposo a Kolarov, dovrebbero rientrare Ibanez e Fazio. Davanti c’è l’impiego di Zaniolo, sarebbe la sua prima dall’inizio dopo il lockdown. A riposo anche l’uomo migliore della Roma, Edin Dzeko. Spazio a Kalinic, che contro la Spal e Brescia ha dato cenni di risveglio.

Rivedremo con molta probabilità anche Perotti, ultimamente poco preso in considerazione. In mezzo, Villar il giovane in rampa di lancio, insieme con Calafiori e Fuzato (all’esordio) in porta.

Fonte: Il Messaggero