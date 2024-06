Gabriel Sara, Phillips o Frattesi: De Rossi spinge per avere un centrocampista box to box

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Un centrocampista box to box, che faccia cambiare ritmo al passo troppo cadenzato della mediana giallorossa. Un calciatore che abbia qualità diverse da Paredes, Cristante e Pellegrini.

Quel giocatore non può essere Aouar, che quelle caratteristiche non le ha proprio, ma nemmeno Bove, che pur avendo una buona gamba ha bisogno di maturare esperienza per capire se è pronto per fare il salto di qualità. Ed è per questo che De Rossi, scrive oggi Il Messaggero, freme per avere quel rinforzo sul mercato di cui ha estremo bisogno.

Tra i nomi sondati nelle ultime settimane dal ds Ghisolfi c’è quello di Gabriel Sara, 24 anni, centrocampista brasiliano del Norwich che milita nella Serie B inglese. Nella scorsa stagione ha messo a referto 14 reti e 12 assist e il costo del cartellina si aggira intorno ai 20 milioni di euro.

Nella lista di De Rossi ci sarebbe anche Kalvin Phillips, 28 anni, mediano inglese del Manchester City in scadenza di contratto, ma gli infortuni subiti negli anni suscitano dei dubbi sull’affidabilità a lungo termine. Ma attenzione anche a Davide Frattesi, per il quale c’è stato un ritorno di fiamma per via del 30% del cartellino che la Roma deve incassare dall’Inter, cifra che si aggira intorno ai 10 milioni.

Fonte: Il Messaggero

