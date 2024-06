Ryan Friedkin passa all’Everton, la Roma sotto il controllo di Dan

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tutto fatto. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, nel pomeriggio di ieri è arrivata l’ufficialità da parte del club inglese: i Friedkin stanno per diventare i nuovi proprietari dell’Everton.

Manca soltanto l’approvazione della FA, Financial Conduct Authority e Premier League. Poi ci sarà il passaggio di consegne che farà diventare a tutti gli effetti il Friedkin Group una holding con all’attivo nel proprio portafoglio tre club professionistici: la Roma, il Cannes e appunto l’Everton. Il 94 per cento delle quote e un investimento da 650 milioni che preoccupa, e non poco, i tifosi romanisti.

Il timore è che il nuovo impegno economico e imprenditoriale possa distogliere i proprietari dai colori giallorossi. Per adesso da Trigoria si affrettano a smentire ogni ipotesi di accantonamento della Roma, ma ci saranno comunque novità importanti per quello che riguarda l’impegno attivo dei Friedkin sul club capitolino.

Perché dell’Everton si occuperà in prima persona Ryan Friedkin, il vicepresidente della Roma, che in questi anni è stato sempre molto presente a Trigoria, vicino alla squadra e presenza fissa all’Olimpico il giorno delle partite. Nella Capitale invece dovrebbe restare papà Dan, compatibilmente con i tanti affari che ha il texano sparsi per il mondo. Con Lina Souloukou che manterrà un ruolo centrale dentro al club giallorosso.

Fonti: La Repubblica / Il Messaggero / Gazzetta dello Sport

