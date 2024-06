La Roma bussa in Premier: chiesto Minteh al Newcastle

AS ROMA NEWS – Non solo l’Everton. I Friedkin guardano in Inghilterra anche per rinforzare la Roma sul mercato, tra operazioni in entrata e in uscita.

In attesa di piazzare Bove, Zalewski e Abraham, Ghisolfi sta cominciando a scaldare i motori sul fronte acquisti: mirino puntato sempre sugli esterni che siano capaci di saltare l’uomo, e il nome su cui il ds ha messo gli occhi è Yankuba Minteh, 19 anni, attaccante gambiano di piede sinistro che gioca prevalentemente a destra. Lo rivela Gianluca Di Marzio di Sky Sport.

Il calciatore, di proprietà del Newcastle, la scorsa stagione ha giocato in prestito al Feyenoord collezionando 11 gol e 6 assist in 37 presenze complessive tanto che la sua valutazione è schizzata in alto arrivando a toccare i 30 milioni di euro.

La Roma non è l’unica a seguire Minteh: anche Marsiglia e Everton si sono mossi sul velocissimo esterno gambiano, e al momento sono davanti ai giallorossi, che però sono in corsa.

Fonte: Gianlucadimarzio.com

