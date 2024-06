Le Fee più Gabriel Sara: così Ghisolfi vuole ricostruire il centrocampo Roma

AS ROMA NEWS – Due centrocampisti nel mirino della Roma. Due giocatori diversi tra loro che, per motivi differenti, Florent Ghisolfi sta corteggiando con una certa insistenza. Il primo è Enzo Le Fee, 24 anni, e gioca nel Rennes. Il secondo è Gabriel Sara, 25, anni, brasiliano che milita nel Norwich.

Per il giocatore francese il ds giallorosso sta facendo sul serio, arrivando a blindare l’accordo con il calciatore e intavolando una trattativa (con tanto di prima offerta fatta) con il Rennes. Che è disposto a cedere il calciatore, ma senza fare minusvalenze: Le Fee è stato acquistato dal Lorient la scorsa estate per 20 milioni di euro, e il club difficilmente lo lascerà partire a un prezzo inferiore a quello. La trattativa è avviata: la Roma ha offerto 15 milioni più bonus, la distanza non è incolmabile.

Le Fee è mezzala dinamica che nasce trequartista ma che, volendo, può giocare anche regista: un giocatore duttile che piace tanto a Ghisolfi e che ha convinto anche Daniele De Rossi. Il francese, del resto, è stato considerato a lungo uno dei maggiori talenti del calcio transalpino, perdendosi poi un po’ per strada a causa delle vicissitudini del papà, Jeremy Lampriere, morto suicida a 41 anni l’8 aprile del 2021. Il padre era un uomo violento, che aveva avuto parecchi condanne ed era stato spesso in carcere. Anche per maltrattamenti nei confronti della moglie, madre del giocatore, di cui Le Fée ha deciso di prendere poi il cognome. Un fatto che inevitabilmente lo ha segnato, come uomo ma anche nella sua crescita calcistica, proprio mentre era uno dei punti fermi della Francia Under 21.

Ma la Roma potrebbe non fermarsi a Le Fee. Soprattutto se, come è probabile, il ds dovesse riuscire a piazzare sia Houssem Aouar (nel mirino di club qatarioti e sauditi) che Edoardo Bove. E occhio anche a Leandro Paredes, anche lui finito tra gli obiettivi degli arabi. A quel punto un altro acquisto in mediana sarebbe necessario. E allora ecco tornare in voga il nome di Gabriel Sara, brasiliano del Norwich, giocatore più simile per caratteristiche al centrocampista box to box che chiede De Rossi.

Mediano di gamba, ha forza fisica, è esplosivo, uno che riesce a recuperare palla ed a ripartire. Un po’ quello che doveva essere Renato Sanches nella scorsa stagione. Lo scorso anno ha messo a segno ben 14 gol, piazzando anche 13 assist. Un bottino ricchissimo, che però non è bastato al Norwich per tornare in Premier, con il club gialloverde che si è fermato alle semifinali dei playoff.

Nelle ultime ore, tra l’altro, il d.s. del Norwich Ben Knapper ha aperto alla cessione: “C’è sempre pressione su di noi, perché vogliamo costruire una squadra per salire in Premier. Ma abbiamo delle trattative aperte per alcuni giocatori in uscita”. Tra cui proprio Sara, che costa 20 milioni di euro (su di lui c’è anche il Crystal Palace) ma che ha quelle caratteristiche che mancano a De Rossi. Tra cui la corsa, in una squadra che lo scorso anno è arrivata sedicesima nei km percorsi in A.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport / La Repubblica

