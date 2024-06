Roma, En-Nesyri è l’ultima idea per l’attacco: contatti con l’agente del marocchino

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Non solo Le Fee. Florent Ghisolfi, con luglio ormai alle porte, comincia a spingere forte anche sulle operazioni in entrata. L’inizio del ritiro si avvicina e la priorità è quella di consegnare anche un nuovo centravanti a mister De Rossi.

Il tecnico infatti non troverà più in rosa ben tre attaccanti: Lukaku ha fatto rientro al Chelsea, Azmoun non è stato riscattato dal Bayer Leverkusen, mentre Andrea Belotti è stato ceduto a titolo definitivo al Como, con la Roma che ha incassato 5 milioni di euro.

Ora però è il momento di aggiungere qualcosa al reparto, dove c’è il solo Tammy Abraham (anche lui, però, sul mercato) a reggere tutto il peso dell’attacco. Per questo motivo, racconta l’edizione odierna di Tuttosport, la Roma si sta muovendo verso Youssef En-Nesyri, 27 anni, attaccante marocchino del Siviglia.

Stando a quanto scrive il giornale sono stati avviati i contatti con l’entourage del centravanti, che la scorsa stagione con la maglia del club andaluso ha realizzato 20 gol in 41 partite giocate. En-Nesyri ha il contratto in scadenza nel 2025 e dunque può rappresentare una buona occasione di mercato.

Fonte: Tuttosport

