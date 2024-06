CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo giovedì 27 giugno 2024 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 12:30 – SFUMA L’IPOTESI KONE’, VA AL MARSIGLIA – Tramontata la pista Ismael Koné (21) in chiave Roma: il centrocampista canadese andrà al Marsiglia per 12,5 milioni di euro. Il giocatore è stato voluto fortemente da De Zerbi. Lo scrive Fabrizio Romano su X.

Ore 10:35 – I WOLVES OFFRONO 30 MILIONI PER STRAND LARSEN – Nelle scorse ore è arrivata una proposta di 30 milioni di euro dal Wolverhampton per l’attaccante norvegese Strand Larsen (24), proposta che potrebbe sparigliare le carte in tavola. (Il Tempo)

Ore 9:30 – MINTEH VUOLE L’EVERTON, LA ROMA OSSERVA – Duello sul mercato tra Lione ed Everton per Yankuba Minteh (19): i francesi hanno superato il muro dei 30 milioni di euro per l’esterno offensivo gambiano, che però preferirebbe gli inglesi. La Roma osserva: se alla fine dovesse spuntarla l’Everton, Minteh potrebbe essere girato in prestito ai giallorossi. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:45 – HUMMELS, LA ROMA SI DEFILA – La Roma si è defilata dalla corsa a Mats Hummels (35), difensore tedesco in scadenza di contratto alla ricerca di una nuova squadra. I giallorossi non hanno trovato acquirenti per Chirs Smalling (34) e dunque al momento non possono ingaggiare l’ex Borussia Dortmund.

Ore 8:00 – TENTAZIONE GUDMUNDSSON PER GHISOLFI – Oltre a Strand Larsen (24), Florent Ghisolfi sta tenendo d’occhio la situazione legata ad Albert Gudmundsson (27), attaccante islandese del Genoa che intriga tanto…VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

Ore 7:30 – OFFERTA DALL’ARABIA PER PAREDES – Leandro Paredes (30) ha ricevuto una ricca proposta dall’Arabia Saudita e il giocatore sta riflettendo. Ghisolfi si muove su Johnny Cardoso (22) e Matteo Prati (20)…VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

IN AGGIORNAMENTO…

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!